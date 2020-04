LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | in Italia 192994 contagi da inizio pandemia

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 07.15 Negli Stati Uniti nelle24 ore si sono registrati 1258 decessi nelle24 ore, per un totale di 51017, ma questo è il dato più basso da 20 giorni a questa parte. Tuttavia, secondo la John Hopkins University, che ha fornito il dato, è ancora troppo presto per dire che ci sia una tendenza favorevole nella lotta al virus. 07.10 Buongiorno e benvenuti ad una nuova giornata in compagnia dei nostri aggiornamenti sulla situazione. Grazie a tutti per averci seguito durante ...