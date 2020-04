LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | il 20% degli infettati in Spagna appartiene

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI, PALESTRE: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA CLICCA QUI PER LADELL’INFORMATIVA DI GIUSEPPE CONTE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE 19.40 369 morti oggi in Francia, calano le persone ricoverate in terapia intensiva. 19.25 Trend in inversione i Sicilia ove i contagiati sono 48 in meno rispetto a ieri. 19.15 Record di sanitariain. Ben il 20% di coloro che hanno contratto il virus nel regno che occupa gran parte della penisola iberica, infatti,a questa categoria. 19.06 Supera ufficialmente quota 200 mila il numero di vittime accertate in tutto il Mondo dopo aver contratto il Covid-19. Sono già 823,360 le ...