LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: Fontana: “In Lombardia dati incoraggianti” (Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 20.20 Fontana: “713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti i dati trasmessi oggi dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in Lombardia”. 20.15 Convocata per domani alle 15.00 la cabina di regia per la fase 2. 20.05 Il dato dei nuovi contagi in Lombardia è il più basso dallo scorso 6 marzo. 19.55 Deceduta una bimba di cinque mesi a New York a causa del Coronavirus. 19.40 369 morti oggi in Francia, calano le persone ricoverate in ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : convocata domani alle 15.00 la cabina di regia per la fase 2

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Lombardia il dato dei nuovi contagi è il più basso dal 6 marzo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : contagi in calo in Lombardia. Il dato odierno è il più basso dal 6 marzo (Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 20.20: “713 positivi su oltre 12.600 tamponi effettuati, diminuzione dei ricoverati e dei posti letto occupati in terapia intensiva. Sono veramente incoraggianti itrasmessi oggi dalla nostra Unità di crisi relativi al monitoraggio del Covid-19 in”. 20.15 Convocata per domani alle 15.00 la cabina di regia per la fase 2. 20.05 Il dato dei nuovi contagi inè il più basso dallo scorso 6 marzo. 19.55 Deceduta una bimba di cinque mesi a New York a causa del. 19.40 369 morti oggi in Francia, calano le persone ricoverate in ...

fanpage : La promessa di Bill Gates - fanpage : CORONAVIRUS - FASE 2. Ecco come si potrà accedere, dal 4 Maggio, su Bus e Metro - infocamere : #PAsocial 27 aprile “Imprese e digitale, dalla gestione della crisi alla ripresa” Si parlerà del #cassettodigitale… - MasittoAldo : Coronavirus, i Pink Floyd trasmettono lo storico 'Live At Pompeii' in streaming per i fan in quarantena. Guardalo q… - zazoomblog : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: 369 morti oggi in Francia ma calano i ricoverati in terapia intensiva -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Coronavirus LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: in Lombardia il dato dei nuovi contagi è il più basso dal 6 marzo OA Sport Coronavirus, Carabinieri consegnano tablet e pc

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Coronavirus, controlli a Brescia: "Monitoriamo la strada verso i laghi"

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...