LIVE Coronavirus | Ultime notizie in DIRETTA | arrestate a Berlino 100 persone che

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 22.20100che stavano manifestando contro il lockdown. 22.10 Sono oltre 120mila i decessi in Europa. 21.50 80 casi in data odierna a Milano contro i 277 di ieri. 21.40 Il sindaco di Istanbul impone il coprifuoco permanente nella capitale turca. 21.30 Nel mondo oltre 2,8 milioni di casi e 200mila morti. 21.20 Bill Gates: “Se vaccino di Oxford funziona contribuisco a pagarlo”. 21.05 Sarà Abbott l’azienda a fornire i test sierologici. 20.55 L’esercito sanifica le case di riposo in Piemonte. 20.40 Uno studio italiano conferma che il ...