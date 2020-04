LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: 1,8 milioni di malati in tutto il mondo, quasi 200 mila decessi per coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI POTRA’ USCIRE DI CASA DAL 4 MAGGIO? NEGOZI, BARBIERI, RISTORANTI: LE POSSIBILI DATE DI RIAPERTURA Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE 16.29 In tutto il mondo, sono attualmente 2,855,761 i casi positivi accertati di Covid-19 dall’inizio della pandemia con 198,537 decessi, 815,945 guarigioni e 1,841,279 ammalati. 16.10 I presidenti della Società Italiana di Psichiatria annunciano un notevole incremento del consumo di ansiolitici: “L’ansia, la frustrazione, i sensi di colpa, i disturbi del sonno a causa dei lutti multipli e della paura di non aver fatto abbastanza per i propri pazienti, secondo dati SIP, riguardano il 50% degli operatori sanitari. Un indicatore indiretto di questa situazione è ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 982 ammalati in Croazia con 3 nuovi decessi

16.29 Inil, sono attualmente 2,855,761 i casi positivi accertati di Covid-19 dall'inizio della pandemia con 198,537 decessi, 815,945 guarigioni e 1,841,279 am. 16.10 I presidenti della Società Italiana di Psichiatria annunciano un notevole incremento del consumo di ansiolitici: "L'ansia, la frustrazione, i sensi di colpa, i disturbi del sonno a causa dei lutti multipli e della paura di non aver fatto abbastanza per i propri pazienti, secondo dati SIP, riguardano il 50% degli operatori sanitari. Un indicatore indiretto di questa situazione è ...

Le Stanze non hanno limiti di tempo e potranno ospitare fino a 50 persone. Le videochiamate su Messenger e WhatsApp sono infatti più che raddoppiate nei Paesi più colpiti dal Covid-19, come l'Italia, ...

Coronavirus e sport LIVE, Sambia in coma indotto, condizioni stabili. Castellacci: 'Protocolli, punti da chiarire'

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport. Calciomercato.com segue in tempo reale i principali aggiornamenti di giornata. 15.30 Non migliorano, seppur restano stabili, le condizioni ...

