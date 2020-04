L'età, la genetica, lo sport, il gruppo sanguigno: ecco perché alcuni rischiano di più se contraggono il virus (Di sabato 25 aprile 2020) FIRENZE. Vivere o morire di coronavirus, i primi quindici giorni sono quelli decisivi. È brutale ma è così. Il destino di chi si ammala sembra iscritto in uno schema, in un domino di combinazioni soggettive: età, bagaglio immunologico, gruppo sanguigno, perfino le abitudini di vita e lo sport possono aggravare il quadro clinico. I sintomi, le differenze fra uomini e donne, l’evoluzione della malattia così diversa in chi contrae il virus sembrano determinati da porte girevoli dell’organismo. E quando se ne apre una all’inizio, la strada potrebbe essere tracciata. Dall’asintomatico alla morte, c’è una spiegazione alle tante sfumature di Covid. Hanno provato a darla tre ricercatori italiani con un modello teorico messo a punto con un grande studio sull’epidemia che raccoglie e rielabora i risultati delle ... Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 25 aprile 2020) FIRENZE. Vivere o morire di coronavirus, i primi quindici giorni sono quelli decisivi. È brutale ma è così. Il destino di chi si ammala sembra iscritto in uno schema, in un domino di combinazioni soggettive:;, bagaglio immunologico,, perfino le abitudini di vita e lopossono aggravare il quadro clinico. I sintomi, le differenze fra uomini e donne, l’evoluzione della malattia così diversa in chi contrae il virus sembrano determinati da porte girevoli dell’organismo. E quando se ne apre una all’inizio, la strada potrebbe essere tracciata. Dall’asintomatico alla morte, c’è una spiegazione alle tante sfumature di Covid. Hanno provato a darla tre ricercatori italiani con un modello teorico messo a punto con un grande studio sull’epidemia che raccoglie e rielabora i risultati delle ...

pierofassino : Ricordando con commozione e gratitudine mio padre e coloro che lottarono perché l’Italia fosse libera e giusta. A n… - reportrai3 : Dal 2016 il fronte anti-bergogliano in Europa ha anche un partito ufficiale di riferimento. Si chiama Coalition pou… - francescoassisi : Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi c… - riley__et : @lherrera_et Aw lucchetto?? - caye_et : @Polo_et visto? quello che tanto ti piace. -

Ultime Notizie dalla rete : età genetica Alessio B e il messaggio di E.T.: "Stay home" PadovaOggi Il Coro Musica et Ludus di Gallarate canta “Bella Ciao”: «Resistenza è stare in casa

Per la Festa della Liberazione, la prima dopo 75 anni senza assembramenti pubblici, il Coro Musica et Ludus di Gallarate ha prodotto una versione inedita di “Bella Ciao”. 25 aprile in lockdown. Per la ...

DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (37^ puntata) – DAI PARMA FANS FROM CHINA 2.000 MASCHERINE

la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”. Così lodava la... DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (39^ puntata) – PARMA E FIDENZA CELEBRANO ...

Per la Festa della Liberazione, la prima dopo 75 anni senza assembramenti pubblici, il Coro Musica et Ludus di Gallarate ha prodotto una versione inedita di “Bella Ciao”. 25 aprile in lockdown. Per la ...la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba”. Così lodava la... DIARIO DI UN’ITALIA IN(CORONA)TA, di Luca Savarese (39^ puntata) – PARMA E FIDENZA CELEBRANO ...