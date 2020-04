Legge 104 e disabili | importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 25 aprile 2020)104 einI titolari di104 che lavorano che attività svolgono e chepercepiscono in media in? In un interessante approfondimento pubblicato su Informazionesenzafiltro.it, Lara Mariani si occupa dei lavoratoriche operano nel nostro Paese: una realtà spesso taciuta, di cui si conosce poco e niente, ma che non per questo risulta meno interessante, soprattutto sotto un profilo socio-professionale, statistico e informativo.104:e lavoro, quali attività professionali svolgono? L’indagine condotta dalla Mariani è iniziata prima dell’emergenza Coronavirus e ha permesso di toccare alcuni importanti argomenti, legati soprattutto alla tipologia di lavoro e di contratto che ihanno e allache percepiscono. Segui ...