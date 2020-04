Le mascherine si troveranno sempre e avranno un prezzo massimo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) “Siamo pronti a distribuire tutte leche serviranno per gestire la fase 2. Nelle prossime ore, fisseremo ilal quale lepotranno essere vendute. Lo faremo sia con riferimento al, sia con riferimento alche con aliquota fiscale connessa è allo stesso. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le regioni affinché ne mettano da parte una quota. Stiamo anche lavorando per ridurre fino ad azzerare le importazioni”.Il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha sottolineato che al momento sono stati distribuiti 138 milioni die che le Regioni hanno ad oggi 47 milioni dinei magazzini. Arcuri ha poi annunciato che è stato siglato un accordo con 2 imprese italiane per realizzare 51 macchinari che produrranno tra 400 e 800milaal giorno. Macchine che lo Stato acquisterà. ...