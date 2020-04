Le grandi interviste - Jacques Swaters | innamorato pazzo

Leggi su quattroruote

(Di sabato 25 aprile 2020) Pilota, team manager, collezionista di cimeli Ferrari e molto altro.è nato a pochi chilometri da Bruxelles il 30 ottobre del 1926 ed è stato uno dei più importanti personaggi dell'automobilismo sportivo del ventesimo secolo: tra le altre cose, ha creato la Scuderia Francorchamps, l'omonimo Garage e il primo museo dedicato alle sportive di Maranello, noto come "the Bunker". Per riassumere l'importanza che il belga ebbe nella storia del Cavallino Rampante, basta tornare alla presentazione della 456 GT, caratterizzata da un colore a lui ispirato, il Blu, e svelata in anteprima mondiale presso il Garage Francorchamps (e non in un classico Salone internazionale). L'intervista a, firmata da Stany Meurer, è apparsa su Quattroruote di ottobre 2003, sette anni prima della morte del grande collezionista.A 77 anni...