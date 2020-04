Latte condensato fai da te | la base dei gelati senza gelatiera! Facilissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 aprile 2020) Ilrievoca ricordi di infanzia: quel sapore dolce e goloso, la consistenza morbida che si presta a essere gustata da sola, direttamente dal tubetto o al cucchiaio, su una fetta di pane, per guarnire biscotti secchi ci proietta direttamente ai bei tempi passati. Quante volte lo abbiamo adocchiato sugli scafali dei supermercati, ma abbiamo rimandato l’acquisto per evitare un ulteriore peccato di gola? Eppure, forse non lo sapete, ma ilè l‘ingrediente principe per realizzare il gelato fatto in casa,era… indispensabile in questi tempi di covid-19 per soddisfare il desiderio di un’estate che lentamente avanza.contare che, se lo realizzerete con le vostre mani, sarà genuino etraccia di conservanti, economico e pronto in un batter di ciglia. Allora curiose? Prendetevi 10 minuti di tempo… ...