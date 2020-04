La Uefa alle Federazioni: un mese di tempo per consegnare i piani di ripresa della stagione (Di sabato 25 aprile 2020) La Uefa ha scritto una lettera alle Federazioni dando un mese come limite d tempo per consegnare i piani di ripresa La Uefa ha dato un mese di tempo alle singole Federazioni per comunicare il piano per concludere la stagione. Avviso recapitato a tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A nostrana. Come riporta Sky Sport il countdown è ufficialmente partito. Entro il 25 maggio dovranno essere chiare le tappe delle ripresa, la data di ripresa e il format con cui concludere la stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Eredivisie : «Club diano 25% dei ricavi UEFA alle altre società»

L'Uefa alle federazioni : portare a termine i campionati

Uefa : «Due ipotesi per finire coppe : gare in parallelo ai campionati o ad agosto» (Di sabato 25 aprile 2020) Laha scritto una letteradando uncome limite dperdiLaha dato undisingoleper comunicare il piano per concludere la stagione. Avviso recapitato a tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A nostrana. Come riporta Sky Sport il countdown è ufficialmente partito. Entro il 25 maggio dovranno essere chiare le tappe delle, la data die il format con cui concludere la stagione. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? In caso di sospensione definitiva dei campionati, la qualificazione alle Coppe avverrà per meriti sp… - capuanogio : L'assemblea della Lega @SerieA ha confermato all'unanimità (20 società su 20) l'intenzione di portare a termine la… - CronacheTweet : #UEFA, un mese di tempo a tutte le Federazioni per il piano di ripresa - MilanNewsit : La UEFA scrive alle Federazioni: un mese di tempo per consegnare i piani di ripresa della stagione - news24_napoli : La UEFA scrive alle Federazioni: un mese di tempo per consegnare i piani… -