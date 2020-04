La storia di Fischia Il Vento, la canzone partigiana che racconta la Resistenza (Di sabato 25 aprile 2020) Se è importante ricordare la storia della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo è anche importante riscoprire la storia di Fischia Il Vento, canzone partigiana a tutti gli effetti ma che troppo spesso subisce l'ombra di Bella Ciao. Chi si trova sulla soglia delle 40 primavere - parola quantomai appropriata il 25 aprile - ha conosciuto gli anni '90 di Materiale Resistente 1945-1995, la raccolta più indie mai uscita prima in Italia che celebrava i primi 50 anni della Liberazione. Tra gli artisti che parteciparono al progetto c'erano anche gli Skiantos del compianto Freak Antoni e a loro toccò rivisitare Fischia Il Vento. Una versione che ancora oggi passa in sordina, ma che si distingueva per la scelta di non proporre il solito pastone combat-rock, bensì per quel funk audace, forse un po' troppo azzardato ma comunque originale. Quando si parla ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 aprile 2020) Se è importante ricordare ladella Liberazione dell'Italia dal nazifascismo è anche importante riscoprire ladiIla tutti gli effetti ma che troppo spesso subisce l'ombra di Bella Ciao. Chi si trova sulla soglia delle 40 primavere - parola quantomai appropriata il 25 aprile - ha conosciuto gli anni '90 di Materiale Resistente 1945-1995, la raccolta più indie mai uscita prima in Italia che celebrava i primi 50 anni della Liberazione. Tra gli artisti che parteciparono al progetto c'erano anche gli Skiantos del compianto Freak Antoni e a loro toccò rivisitareIl. Una versione che ancora oggi passa in sordina, ma che si distingueva per la scelta di non proporre il solito pastone combat-rock, bensì per quel funk audace, forse un po' troppo azzardato ma comunque originale. Quando si parla ...

“Nessuna pietà per i fascisti di oggi, per coloro i quali la storia non ha insegnato nulla. Nessuna pietà per chi fomenta odio ... facendo professione di antifascismo o cantando ‘O bella ciao’. Io ...

E soprattutto Fischia il vento, nata sulla musica di una canzone popolare russa ... partigiano che si distinse nella difesa della sede dell'Aviazione in piazza Novelli. "La storia è di un condannato a ...

