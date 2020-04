La stagione c’è ma non si vede, nessuno pianta gli ombrelloni: ecco in cosa sperano i balneari (Di sabato 25 aprile 2020) Sulla spiaggia regna il silenzio e l'incertezza. L'aprile 2019 sembra un universo parallelo rispetto a quello 2020: appena un anno, in questo periodo, fa il litorale era già coperto in buona parte dagli ombrelloni, piantati per accogliere i clienti nei ponti di primavera. Oggi invece i pochi movimenti sono quelli dei gestori impegnati nelle prime manutenzioni su cabine, gazebo e verande. «Viviamo alla giornata» dice Pietro Guardi, presidente dell'associazione balneari di Viareggio, in attesa che arrivino certezze su quelle che saranno le disposizioni per combattere la diffusione del contagio. Soprattutto per quel che riguarda il distanziamento, che si traduce nel numero possibile di ombrelloni da piantare in ciascun stabilimento. Problema che tocca da vicino zone come la costa di Massa e la Maremma, dove l'erosione ha ridotto il litorale a una lingua di ... Leggi su iltirreno.gelocal La stagione c’è ma non si vede - nessuno pianta gli ombrelloni : ecco in cosa sperano i balneari

MotoGP - Marc Marquez : “La stagione breve è complicata. Non c’è tempo di recuperare punti”

Vulpis : «Annullare la stagione? Sì - con oltre 22mila morti non c’è niente da festeggiare» (Di sabato 25 aprile 2020) Sulla spiaggia regna il silenzio e l'incertezza. L'aprile 2019 sembra un universo parallelo rispetto a quello 2020: appena un anno, in questo periodo, fa il litorale era già coperto in buona parte dagliti per accogliere i clienti nei ponti di primavera. Oggi invece i pochi movimenti sono quelli dei gestori impegnati nelle prime manutenzioni su cabine, gazebo e verande. «Viviamo alla giornata» dice Pietro Guardi, presidente dell'associazione balneari di Viareggio, in attesa che arrivino certezze su quelle che saranno le disposizioni per combattere la diffusione del contagio. Soprattutto per quel che riguarda il distanziamento, che si traduce nel numero possibile didare in ciascun stabilimento. Problema che tocca da vicino zone come la costa di Massa e la Maremma, dove l'erosione ha ridotto il litorale a una lingua di ...

forni_fausto : @LeitnerMaria Senna,anche se non c'è più e sempre migliore di tutti quelli che sono venuti dopo... Mio parere Schum… - WrittenMemxries : Sto iniziando la terza stagione di Teen Wolf e ragazzi perché non c'è Jackson nella sigla DOV'È COLTON RAGAAA - massimo_macs : @Anto__rus @AnzoErlo Ha fatto una stagione pessima, lo manderanno via velocemente, non c’era la necessità di questa… - HapCollins : RT @Basil_73: @HapCollins @unoenessunoe @HapAndLeonard @joelansdale @JamesPurefoy @Mickle_Jim @Einaudieditore A me la serie è piaciuta molt… - RomeoCentocinqu : @manuel44725775 @matty23_ @86_longo @cmdotcom Invece c'entra. Perché se nell'arco di una stagione arrivi ad avere 1… -

Ultime Notizie dalla rete : stagione c’è Globale L-teanina Mercata 2020-2029 | Dimensione e quota del settore, domanda futura, per previsione al 2029 Genova Gay