La senatrice leghista che dice che il COVID-19 adora gli anziani nel giorno delle

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Nei quattro screenshot visibili qui sotto è possibile ammirare come la Lega della Toscana si sia schierata in grande stile contro le celebrazioni del 25 aprile: ci hanno tenuto a far sentire la propria voce Susanna Ceccardi, europarlamentare, Alessandro Bargagna, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pisa, Rosellina Sbrana,della Repubblica e commentatrice di Bargagna, e anche Elena Meini, presidente del consiglio comunale di Cascina. Nella simpatica rassegna possiamo ammirare invenzioni come quella di Bargagna, che parla di migliaia di persone pronte a manifestare oggi sostenendo che siamo in dittatura, ma anche Susanna Ceccardi che accusa “l’ideologia di sinistra”: Come bonus track abbiamo anche la Sbrana, che fa sapere che “ilgli” con tanto di puntini, puntini, puntini, come ad augurare o a sperare ...