La ricetta della torta soffice al mascarpone di Cotto e Mangiato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 25 aprile 2020) Dalle nuove ricetteunaal, unadavvero semplice e veloce, facile per tutti. Laaldi Tessa Gelisio è perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Non è la solitaperché illa rende davvero morbida e in più aggiungiamo le gocce di cioccolato. Non serve altro che un po’ di zucchero a velo pe terminare la delizia. Pochi ingredienti e un profumo che invaderà la casa in meno di 1 ora. Ecco ladolcedel 24 aprile 2020. Non perdete le altre ricettedalla cucina di Tessa Gelisio, non solo dolci ma anche antipasti, primi piatti, golosità rustiche, contorni e secondi. RICETTE– LAALIngredienti: 250 g di farina, 250 g di, latte, 200 ...