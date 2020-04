La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di sabato 25 aprile 2020 (Di sabato 25 aprile 2020) È tutto nelle mani del Governo. La FIGC ha ottenuto il primo sì al protocollo per l'organizzazione delle squadre e delle partite per la ripresa del campionato, ora però si aspetta l'ok definitivo da parte del Premier Conte e dei Ministeri di competenza. Nel mentre Zlatan Ibrahimovic non si ferma: è l'unico calciatore della Serie A a continuare a giocare. Lo svedese infatti sta giocando nel suo Hammarby ed è andato anche in gol nella giornata di ieri. Cristiano Ronaldo invece rassicura... Leggi su 90min La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di venerdì 24 aprile 2020

Rassegna stampa 24 aprile : l’Europa tende una mano all’Italia

Linea Notte - Mariella Venditti legge la rassegna stampa e attacca la prima pagina di Libero (Di sabato 25 aprile 2020) È tutto nelle mani del Governo. La FIGC ha ottenuto il primo sì al protocollo per l'organizzazione delle squadre e delle partite per la ripresa del campionato, ora però si aspetta l'ok definitivo da parte del Premier Conte e dei Ministeri di competenza. Nel mentre Zlatan Ibrahimovic non si ferma: è l'unico calciatore della Serie A a continuare a giocare. Lo svedese infatti sta giocando nel suo Hammarby ed è andato anche in gol nella giornata di ieri. Cristiano Ronaldo invece rassicura...

forumJuventus : ?? RASSEGNA STAMPA VS Pjanic finisce nella categoria dei partenti Juve. La carta Miralem potrebbe essere un jolly i… - MilanNewsit : Il Messaggero: 'La Serie A ai playoff: scontro sui tamponi' - firenzeviola_it : DRAGOWSKI, Il polacco ormai è una certezza - minguzzi : @maxkava Cmq non è possibile chiedere canali o gruppi che può creare chiunque riceva una rassegna stampa. Più che… - sportli26181512 : CorSera - Ibra-Milan, decisivo il faccia a faccia con Gazidis: Il Corriere della Sera in edicola questa mattina si… -