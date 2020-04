La Provincia di Benevento dona dispositivi all’Ordine dei Medici

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti–“Idina generale rappresentano il fulcro della sanità”. Il presidente dell’Ordine deidi, Giovanni Ianniello, ha così commentato lazione che ladiha voluto effettuare questa mattina presso la sede dell’Ordine deial viale Mellusi di 4400di protezione Individuale. I presidi di protezione, acquistati dallasu indicazione dell’Ordine, saranno destinati aidina generale e ai pediatri per il contrasto al Covid 19. Nuovi kit tra mascherine Fpp2 e mascherine chirurgiche. Una gesto importante ha sottolineato Ianniello: “Abbiamo iniziato a dialogare con lanella fase più critica. Oggi la situazione è nettamente migliorata ma non possiamo abbassare la guardia. Questi presidi sono ...

La Provincia di Benevento, nell'ambito della lotta al Covid-19, ha consegnato stamani dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento 4.400 Dispositivi di Protezione ...