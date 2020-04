Fragatton1 : RT @CostanzaRdO: ???? Bellissima conversazione con @MichelaMarzano su come sta cambiando e come cambierà la nostra immagine, e il valore che… - emilie_breda : RT @CostanzaRdO: ???? Bellissima conversazione con @MichelaMarzano su come sta cambiando e come cambierà la nostra immagine, e il valore che… - Bruxmela : RT @CostanzaRdO: ???? Bellissima conversazione con @MichelaMarzano su come sta cambiando e come cambierà la nostra immagine, e il valore che… - extraetre : RT @CostanzaRdO: ???? Bellissima conversazione con @MichelaMarzano su come sta cambiando e come cambierà la nostra immagine, e il valore che… - MichelaMarzano : RT @CostanzaRdO: ???? Bellissima conversazione con @MichelaMarzano su come sta cambiando e come cambierà la nostra immagine, e il valore che… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia cambierà La pandemia cambierà il modo di fare la spesa? - Ian Bogost Internazionale