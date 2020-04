La notte di San Lorenzo: stasera su Rai Movie il film di Paolo e Vittorio Taviani (Di sabato 25 aprile 2020) La RAI festeggia il 25 aprile, stasera su Rai Movie alle 21:10, con La notte di San Lorenzo, film diretto da Paolo e Vittorio Taviani, racconto della strage compiuta dai nazisti a San Miniato nel 1944. La notte di San Lorenzo, in onda stasera su Rai Movie alle 21:10, è uno dei modi in cui anche la RAI festeggia oggi, 25 aprile 2020, il 75° Anniversario della Liberazione d'Italia. Nono film diretto, nel 1982, da Paolo e Vittorio Taviani, La notte di San Lorenzo è un affresco della vita nella campagna toscana durante l'estate del '44, ma è anche il racconto corale della strage compiuta dai nazisti nella cattedrale del paese di San Miniato nel 1944, unanimemente considerato tra i capolavori dell'arte cinematografica contemporanea, una perfetta sintesi tra rievocazione storica e rappresentazione epica. La notte di ... Leggi su movieplayer La Notte di San Lorenzo - su Rai Movie il 25 aprile con il film dei Fratelli Taviani

