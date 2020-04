La madre | stasera su Italia 2 il film con Jessica Chastain e Nikolaj Coster-Waldau

Leggi su movieplayer

(Di sabato 25 aprile 2020) Va in ondasu2 alle 21:20 ilhorror La, diretto dal regista di It, Andrés Muschietti, con protagonistisu2, alle 21:20, arriva Laper regalare ai più coraggiosi un sabato sera all'insegna dell'horror. Diretto nel 2013 da Andrés Muschietti, il regista di It e It - Capitolo 2, ilha per protagonisti, e vede Guillermo del Toro impegnato come produttore esecutivo. La storia di La(che è la "versione lungometraggio" del corto Mamà, scritto e diretto nel 2008 dallo stesso Andres Muschietti) comincia cinque anni prima, quando le sorelle Victoria e Lily, sparirono dal loro quartiere senza lasciare traccia. Da allora, il loro zio Lucas (...