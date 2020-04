La città verticale del futuro | una foresta ultra tecnologica per 200 000 abitanti in 300

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 26 aprile 2020) Lo studio di architettura Luca Curci Architects presenta THE LINK, una cittàper 200.000. Il progetto mira a superare la sfida della densità di popolazione combinando l’espansionecon l’economia dell’innovazione. La città-sarà in grado di assorbire CO2 e produrre ossigeno per un’aria più pulita, aumentando la biodiversità urbana ed eliminando le periferie al fine di ridurre la povertà. Con i suoi 300 piani THE LINK raggiungerà l’altezza massima di 1.200 metri. Il progetto combina sostenibilità e densità abitativa, con l’obiettivo di costruire una città-ad impatto energetico zero. La città-include quattro torri principali connesse tra di loro, provviste di aree verdi ad ogni livello, luce naturale, ...