La ciociara su Rete4 il 25 aprile, Sophia Loren nella miniserie remake del film di De Sica

Nel 75° anniversario della Liberazione, Mediaset propone una prima serata tutta speciale. Dalle 21:30, andrà in onda La ciociara su Rete4, miniserie diretta nel 1988 da Dino Risi, con Sophia Loren e Sydney Penny, remake del celebre film omonimo di Vittorio De Sica. A seguire, la rete trasmetterà il documentario L'amicizia fatale - Hitler e Mussolini, che ricostruisce il rapporto tra il Fuhrer e il Duce.

Tratta dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia, la fiction narra le vicende romanzate di uno dei tanti crimini di guerra di quell'epoca: lo stupro e la violenza dei goumier, soldati marocchini parte dell'esercito francese tra 1908 e 1956, sulle donne italiane. Sophia Loren torna a vestire i panni della ciociara Cesira, a distanza di 27 anni dal film capolavoro diretto da Vittorio De Sica nel 1960. Con quel ruolo, la allora 26enne Loren venne ...

