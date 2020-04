La bufala del divieto di attività balneari per il rischio Coronavirus (Di sabato 25 aprile 2020) Una guardia giurata è stata denunciata per essere l’autore del falso documento pubblicato online ieri su divieto balneare con intestazione ‘”Questura di Roma-Divisione Polizia Amministrativa e sociale”, riportante il logo della Repubblica Italiana modificata ad arte. Nel documento si vietava la navigazione ai piccoli natanti e la pesca di ogni tipo per il rischio di contagio covid-19 fino alla data dell’11 giugno 2020. La bufala del divieto di attività balneari La notizia ha raggiunto migliaia di utenti che hanno a loro volta diffuso la falsa circolare emessa dalla Questura di Roma, innumerevoli i commenti e le frasi d’indignazione sul contenuto della falsa notizia che hanno intasato non solo tutti i social network, ma anche le Pec della Questura di Roma, della capitanerie di porto e della Guardia di Finanza. Gli agenti della Squadra ... Leggi su nextquotidiano Stop alla bufala della nicotina che protegge dal Coronavirus : replica OMS

Una guardia giurata è stata denunciata per essere l’autore del falso documento pubblicato online ieri su divieto balneare con intestazione ‘”Questura di Roma-Divisione Polizia Amministrativa e sociale ...

Fermo restando che non è nostra intenzione indottrinare nessuno, né tanto meno sbandierare ai quattro venti una qualsiasi ideologia politica, ci sono aspetti che non possiamo far passare per veri, ...

