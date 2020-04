Juventus ricorda Fortunato | gaffe Cuadrado | «Rabiot | sei tu» – FOTO

(Di sabato 25 aprile 2020) Caduta di stile per: il commento del colombiano sotto al post dellain ricordo dello scomparso AndreaPessima figuraccia, quella commessa dall’esterno dellaJuan. Il calciatore ha commentato il post commemorativo della, che hato l’anniversario dei 25 anni dalla morte di Andrea, commettendo una tragica leggerezza. «, ma sei tu», ha scritto scherzando il bianconero, evidentemente rendersi conto della natura della pubblicazione da parte del profilo Instagram della Vecchia Signora.si è successivamente scusato per l’errore. Leggi su Calcionews24.com

Evidentemente Juan Cuadrado non è molto ferrato in storia juventina, non si spiega altrimenti lo scivolone di qualche ora fa che ha colpito al cuore il popolo juventino. Come ogni 25 aprile ...