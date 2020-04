“Je sto vicino a te” | i campioni uniti per Napoli raccolgono quasi 90 mila euro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiJe stoa te:pergrande successo per la campagna di aste online con memorabilia calcistici promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. Ventinove grandi calciatori hanno deciso, lo scorso 15 aprile, di mettere in asta una maglia a loro appartenuta, che racconta una storia speciale. Le offerte non tardano a partire, e per 10 giorni si assiste ad un tam tam di puntate da ogni parte del mondo. Ma non finisce qui: scatta una “sfida” tra calciatori e a contendersi i preziosi oggetti, anche offerenti come Alessandro Florenzi, Paulo Dybala, Papu Gómez e Andrea Cattoli, procuratore di Sebastian Giovinco. È proprio Cattoli, infatti, ad aggiudicarsi per 55la maglia biancoceleste indossata da Diego Armando Maradona nella partita Italia – Argentina del 10 giugno 1987, messa in asta da Ciro Ferrara. Un gioco di ...