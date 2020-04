JACK SAVORETTI/ All’ospedale di Genova il ricavato della vendita del nuovo singolo

M4r14P40l4 : Jack Savoretti - Andrà Tutto Bene - CorriereCitta : Jack Savoretti: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata - zazoomblog : Jemma Powell moglie Jack Savoretti: ecco il loro segreto - #Jemma #Powell #moglie #Savoretti: - zazoomblog : Jemma Powell moglie Jack Savoretti: ecco il loro segreto - #Jemma #Powell #moglie #Savoretti:… - zazoomblog : Verissimo- Anticipazioni e ospiti: Max Pezzali Jack Savoretti e Fabio Volo - #Verissimo- #Anticipazioni #ospiti: -

Ultime Notizie dalla rete : JACK SAVORETTI

Da piccolo, Jack Savoretti non sognava certo di diventare un artista. Quando era bambino, pensava anzi di voler fare il calciatore, un po’ come il suo mito Totò Schillaci. “Mio nonno Giovanni era ...Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle ore 16. Jack Savoretti invierà un video messaggio e racconterà ai tanti telespettatori come sta ...