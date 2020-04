Italia | storia del sistemi planetari | Turrini e Zinzi nel gruppo internazionale di ricerca

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 aprile 2020) Unditori, di cui fanno parte Diegodell’Inaf e Angelodello Space Science Data Center (Ssdc) dell’Asi, ha realizzato uno studio basato sull’analisi statistica deieso, per ricostruire la loro. Il numero di esopianeti conosciuti ha ormai superato i 4mila e il tool sviluppato dallo Ssdc dell’Asi ExoplAn3T permette di focalizzarsi non solo sui singoli pianeti, ma anche suiesocui appartengono. “Analizzando inel loro insieme è possibile ottenere informazioni sulla loroevolutiva a partire dall’analisi dei loro parametri fisici e orbitali, come la massa, l’ampiezza, l’eccentricità e le inclinazioni delle loro orbite”, dice Diego, primo autore dello studio in forze presso l’Istituto di Astrofisica e Planetologia ...