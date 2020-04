Italia, Mancini: «Zaniolo? L’avevamo seguito, ma è stata brava la Roma» (Di sabato 25 aprile 2020) Roberto Mancini parla di Nicolò Zaniolo e della storia della sua convocazione in Nazionale: ecco le parole del ct azzurro Roberto Mancini, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha parlato dell’esordio e della convocazione di Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole. Zaniolo – «L’avevamo seguito durante l’Europeo U19, a quel tempo era giovane. Si vedeva la qualità. Con lui c’erano anche Tonali, Kean e diversi giocatori bravi. Poi mi son detto ‘Proviamolo’. Nonostante fosse giovanissimo, si vedeva che aveva personalità e forza. La Roma poi è stata brava a farlo giocare. Adesso però dobbiamo cercare di vincere. Zaniolo fra due-tre mesi sarà pronto, per agosto-settembre ci sarà. Spero di arrivare agli Europei con tutti in forma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Italia - Mancini : "Sarei più contento se non si giocasse. Ci sarebbero troppi impegni"

