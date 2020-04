Inquietante scia luminosa nei cieli d’Italia | avvistata a Roma e in tutto il Nord

Leggi su baritalianews

(Di sabato 25 aprile 2020) In molti hanno pensato che si trattassero di ufo, altri non riuscivano a darsi una spiegazione, tante le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine per unainsolita che è apparsa neidie diild’Italia. Poi è arrivata la spiegazione si tratta di 60 satelliti lanciati dalla Starlink della SpaceX per internet globale. Con il lancio di questi ulteriori 60 satelliti in orbita ora sono 420. I satelliti sono stati portati nello spazio da un razzo, Falcon 9, lanciato dalla base di Cape Canaveral, in Florida. Il prossimo lancio di altri 60 satelliti della compagnia di Elon Musk avverrà maggio. L’intenzione di Elon Musk è quella di portare in orbita 12 mila satelliti.