robertosaviano : L'abbiamo sentito tutti e non volevamo crederci. Trump ha detto che si potrebbe iniettare disinfettante ai pazienti… - Corriere : Trump: perché non iniettare amuchina o colpire il corpo con raggi Uv? I medici: «Non fa... - ilpost : Donald #Trump ha detto che non era serio, qualche ora fa, quando parlava di iniettare il disinfettante ai malati pe… - AzzopardiJason : RT @robertosaviano: L'abbiamo sentito tutti e non volevamo crederci. Trump ha detto che si potrebbe iniettare disinfettante ai pazienti mal… - tuttonapoli : 'Iniettare disinfettante per combattere il Coronavirus', Trump fa marcia indietro: 'Ero sarcastico...' -

