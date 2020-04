In attesa del governo, Milano annuncia il piano per ripartire a piedi e in bici (Di sabato 25 aprile 2020) Si potrebbe dire che la sfida per Milano è tripla rispetto alle altre città del Paese, per diversi motivi. Il primo è legato al fatto che si trova nella regione più devastata dalla pandemia. Il secondo è che, con il blocco delle attività, anche la sua identità di centro nevralgico dell’economia è stata colpita nel profondo. Terzo punto: la città sorge nell’area più inquinata d’Europa, una sfida non nuova, ma che oggi si lega ai rischi legati all’infezione. Una cosa è certa: Milano non vuole farsi cogliere impreparata. L’ha detto il sindaco Beppe Sala nei suoi tanti videomessaggi indirizzati alla cittadinanza. Lo dimostra, nel concreto, un’intera amministrazione che fin da subito si è adoperata per dare il buon esempio, portando la maggior parte degli oltre 15mila ... Leggi su linkiesta Roma - il futuro passa dal taglio del monte ingaggi (in attesa di Friedkin)

L’attesa della MIUI 12 ha generato dei falsi : l’appello di Xiaomi

Aprilia - 9 casi di Coronavirus in una casa di riposo : struttura isolata in attesa dei tamponi e della sanificazione (Di sabato 25 aprile 2020) Si potrebbe dire che la sfida perè tripla rispetto alle altre città del Paese, per diversi motivi. Il primo è legato al fatto che si trova nella regione più devastata dalla pandemia. Il secondo è che, con il blocco delle attività, anche la sua identità di centro nevralgico dell’economia è stata colpita nel profondo. Terzo punto: la città sorge nell’area più inquinata d’Europa, una sfida non nuova, ma che oggi si lega ai rischi legati all’infezione. Una cosa è certa:non vuole farsi cogliere impreparata. L’ha detto il sindaco Beppe Sala nei suoi tanti videomessaggi indirizzati alla cittadinanza. Lo dimostra, nel concreto, un’intera amministrazione che fin da subito si è adoperata per dare il buon esempio, portando la maggior parte degli oltre 15mila ...

marattin : Oggi è l’anti-vigilia del 25 aprile. Ma sentendo come alcuni talk show televisivi stanno raccontando l’attesa per i… - lorepregliasco : ?? È attesa alle 20.20 una conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte sul Consiglio europeo #Euco - robertobernabo : Standard & Poor’s ha lasciato invariato il rating dell’Italia a BBB, mantenendo l’outlook negativo. La decisione, a… - 49050ec110d0411 : RT @Azzurra6671: Thread in attesa del 25 Aprile: A Gabriella Degli Esposti fu intitolato l'unico distaccamento partigiano composto unicamen… - lflauraferrari : RT @CifaItalia: La fase importante è quella che ci aspetta dal #4maggio in tema di #valutazionedelrischio. In attesa del nuovo protocollo,… -

Ultime Notizie dalla rete : attesa del Da un mese e mezzo prigioniero del virus, in attesa del risultato del tampone Varesenews Le sagre estive in bilico E c’è chi ha già cancellato

Non si faranno il giugno porcarese e la festa del cacciucco a Badia Pozzeveri A rischio anche la storica sagra della zuppa di Aquilea: «Danno per tutto il paese» ...

Coronavirus Italia, fase 2: ipotesi autocertificazione solo per spostarsi tra Regioni

Leggi su Sky Tg24 il liveblog Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE | Sky TG24 LIVE | Sky TG24 ...

Non si faranno il giugno porcarese e la festa del cacciucco a Badia Pozzeveri A rischio anche la storica sagra della zuppa di Aquilea: «Danno per tutto il paese» ...Leggi su Sky Tg24 il liveblog Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE | Sky TG24 LIVE | Sky TG24 ...