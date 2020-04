welikeduel : Non tutti sanno come funzionerà 'Immuni', ma @makkox sa come funziona 'Immunerò', la nuova app di Luigi Di Maio… - pietroraffa : Secondo #DiMaio l'app Immuni 'serve a permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per… - LaStampa : Il framework di tracciamento dei contatti sarà distribuito come aggiornamento del sistema operativo per iPhone e co… - to199999 : RT @anari56: Ci sono anche i figli di Berlusconi nell'app Immuni.Qualche collegamento con gli affari e l'adesione al MES? - PaoloCaminiti1 : RT @angelo_ra_: Luigi Di Maio, gaffe a Sky Tg24: 'L'app Immuni segnala se stai per entrare a contatto con un positivo??????????' e il web: 'Vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Immuni app App Immuni: cos’è, come funziona e da quando di scarica Lavoro e Diritti Immuni app contact tracing e diario sanitario/ Arcuri “Politiche sanitarie da remoto”

Domenico Arcuri è tornato a parlare di Immuni, l’applicazione scelta dal governo per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. «Sono state 72 ore di duro e proficuo lavoro col ministero dell’Innovazione, ...

Coronavirus, Arcuri: il 4 maggio via ai test sierologici. abbiamo mascherine per la fase 2 con prezzo massimo fissato

Lo ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri nel corso di un punto stampa. Arcuri: «App Immuni sarà anche diario sanitario in remoto». «Sulla app per il contact tracing ...

Domenico Arcuri è tornato a parlare di Immuni, l’applicazione scelta dal governo per la Fase 2 dell’emergenza coronavirus. «Sono state 72 ore di duro e proficuo lavoro col ministero dell’Innovazione, ...Lo ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri nel corso di un punto stampa. Arcuri: «App Immuni sarà anche diario sanitario in remoto». «Sulla app per il contact tracing ...