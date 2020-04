“I’m not a regular mom, I’m a cool mom”, Regina George vuole tornare a fare Mean Girls (Di sabato 25 aprile 2020) Mean Girls potrebbe tornare con un secondo capitolo e no, non c’entra niente quella schifezza di Mean Girls 2 che è attualmente su Netflix. Sto parlando di un sequel vero e proprio del primo film con gli stessi attori. Dopo Lindsay Lohan, anche Rachel McAdams ha infatti aperto le porte al ritorno sul set nei panni di Regina George, la perfida Queen Bee del liceo. Intervistata nella diretta in streaming Canada’s Heroes of Health – COVID-19, ha commentato la proposta della sua collega Lindsay Lohan: “Sarebbe divertente interpretare Regina George in una fase diversa della sua vita e scoprire in che situazione si trova ora. Speriamo che Mean Girls abbia aiutato le ragazze a essere più gentili tra di loro, e non il contrario. Si tratta di qualcosa di realmente strano. Mi sento così fortunata nell’aver fatto parte di qualcosa che è ... Leggi su bitchyf “I’m Not Okay With This” - primo trailer

“I’m Not Okay With This” - primo trailer della serie Netflix (Di sabato 25 aprile 2020)potrebbecon un secondo capitolo e no, non c’entra niente quella schifezza di2 che è attualmente su Netflix. Sto parlando di un sequel vero e proprio del primo film con gli stessi attori. Dopo Lindsay Lohan, anche Rachel McAdams ha infatti aperto le porte al ritorno sul set nei panni di, la perfida Queen Bee del liceo. Intervistata nella diretta in streaming Canada’s Heroes of Health – COVID-19, ha commentato la proposta della sua collega Lindsay Lohan: “Sarebbe divertente interpretarein una fase diversa della sua vita e scoprire in che situazione si trova ora. Speriamo cheabbia aiutato le ragazze a essere più gentili tra di loro, e non il contrario. Si tratta di qualcosa di realmente strano. Mi sento così fortunata nell’aver fatto parte di qualcosa che è ...

i_m_not_stalker : RT @chaotictennant: Contorsionista - tinesboobiesx : Non vorrei, dire ma tra un po' esce il 3° episodio di #lovemechanics #ENofLove?????????????????????, and I'm not re… - outrotae_52 : ahahahhaha i’m not ok - queendbz3000 : @jiminspeachys SKDDSJSJSJSJDSHHSJSJSJS I WANT IT BUT AT THE SAME TIME I'M NOT READY! ?????????????? - badbakubitch : Quando finisce il coronao mi metto a ballare kpop in piazza I'm not even joking, qualcuno si aggrega? Facciamo una crew di clowns dai -

Ultime Notizie dalla rete : “I’m not ?? Streaming Guess My Age Indovina l’età su TV8 del 24 aprile alle 20:30 Bellacanzone