Il sindaco-cardiologo rientra al Sud | Esperienza straordinaria

(Di sabato 25 aprile 2020) "Un'unica, indimenticabile". Michelangelo Ciurleo, 63 anni,in pensione,di Botricello, centro della costa ionica catanzarese, in Calabria, èto dopo 21 giorni in servizio all'ospedale di Mirandola, in provincia di Modena. Ciurleo, nello scorso mese di marzo, ha risposto all'appello della Protezione civile per fare fronte all'emergenza coronavirus, e dopo aver rimesso il camice è stato destinato in una struttura sanitaria Covid-19 in Emilia Romagna. "È stata un'umana e professionale- racconta Ciurleo all'AGI - che mi ha segnato profondamente. Ho lavorato in un ospedale dedicato principalmente ai pazienti Covid, in quattro reparti, in piena sintonia con i colleghi modenesi, tutti impegnati senza soste in questa incredibile battaglia. È stato davvero toccante vedere pazienti, in alcuni casi anche ...