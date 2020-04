“Il silenzio della palude” | il cinema spagnolo conia il thriller letterario

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 aprile 2020) Tre giorni su Netflix ed è già cult per “Ilpalude” un noir particolare – novela negra – che solo il nuovopuò proporci. Valencia è una città che si autocompiace senza che nessuno se ne assuma la responsabilità: città cresciuta attorno ad un pantano (palude) pullula di anguille e canne dritte, alte e vuote dentro. In questo oceano di liberismo sfrenato si inserisce Q (Pedro Alonso: il Berlino de “La casa di carta”) un escritor che mentre prepara un suosulla corruzione nella città spagnola decide di entrare nel gioco e si fa scrittore-giocatore come nella Coppa Davis. Un’amministrazione corrotta che copre interessimalavita più bieca con un’interfaccia insospettabile nel prof di Economia applicata all’Università, ...