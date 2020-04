Il senso profondo del 25 Aprile. Una festa che nasce dal sangue degli italiani. La storia del brigadiere Lungaro ucciso alle Fosse Ardeatine. Ecco cosa c’è alla radice della ricorrenza di oggi (Di sabato 25 aprile 2020) Alimentare ogni anno il 25 Aprile, la memoria di quanti hanno partecipato alla lotta di liberazione del Paese, non deve rappresentare un momento liturgico, ma piuttosto il frutto di una scelta consapevole attraverso la quale intendiamo onorare la dignità di quanti si sono resi interpreti esemplari di valori di patria e della libertà fino al sacrificio estremo. Questo patrimonio umano di testimonianza dei nostri martiri non può essere affidato all’oblio del passato ma deve essere alimentato in un processo virtuoso che ne consenta di trasmettere il nobile bagaglio valoriale a chi oggi è chiamato a raccogliere la loro eredità: mi riferisco a nostri giovani e non solo. TRAGEDIA IMMANE. Per non parlare di parole, vuote come spesso capita in queste commemorazioni, ritengo importante per consentire ai nostri di giovani di misurarsi con una storia ... Leggi su lanotiziagiornale No - la quarantena non ci rivelerà il senso profondo della vita (Di sabato 25 aprile 2020) Alimentare ogni anno il 25, la memoria di quanti hanno partecipato alla lotta di liberazione del Paese, non deve rappresentare un momento liturgico, ma piuttosto il frutto di una scelta consapevole attraverso la quale intendiamo onorare la dignità di quanti si sono resi interpreti esemplari di valori di patria e della libertà fino al sacrificio estremo. Questo patrimonio umano di testimonianza dei nostri martiri non può essere affidato all’oblio del passato ma deve essere alimentato in un processo virtuoso che ne consenta di trasmettere il nobile bagaglio valoriale a chi oggi è chiamato a raccogliere la loro eredità: mi riferisco a nostri giovani e non solo. TRAGEDIA IMMANE. Per non parlare di parole, vuote come spesso capita in queste commemorazioni, ritengo importante per consentire ai nostri di giovani di misurarsi con una...

DavidSassoli : Ogni anno c'è chi tenta di confondere il significato, inteso come senso profondo, di questa giornata. Non facciamo… - TeresaBellanova : Non possiamo uscire, ma non per questo rinunciamo a festeggiare il #25aprile. La forza di questa data, del suo sens… - virginiomerola : Questa piazza non è vuota ma è piena del ricordo e dei volti dei nostri caduti per la libertà e del profondo senso… - AgAntonio1987 : RT @DavidSassoli: Ogni anno c'è chi tenta di confondere il significato, inteso come senso profondo, di questa giornata. Non facciamoci dis… - marielSiviglia : RT @ChimicoScettico: Tradotto: un beep di niente, e laggente ha rispettato il lockdown. E non a causa della capillare presenza delle forze… -

Ultime Notizie dalla rete : senso profondo Il senso profondo del 25 Aprile. Una festa che nasce dal sangue degli italiani. La storia del brigadiere Lungaro ucciso alle Fosse Ardeatine. Ecco cosa c'è alla radice della ricorrenza di oggi LA NOTIZIA Festa della Liberazione a Perugia, le parole del sindaco Romizi in un video

spiega il Sindaco Romizi- L’emergenza legata al coronavirus impedisce la consueta festa di popolo, la partecipazione di tanti cittadini. Ma anche senza una cerimonia aperta al pubblico il senso ...

Sala: oggi serve stessa solidarietà e passione di 75 anni fa

che ha investito a fondo il nostro Paese”. E’ questo uno dei passaggi del discorso prununciato stamane dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino in occasione della celebrazione del 75esimo ...

spiega il Sindaco Romizi- L’emergenza legata al coronavirus impedisce la consueta festa di popolo, la partecipazione di tanti cittadini. Ma anche senza una cerimonia aperta al pubblico il senso ...che ha investito a fondo il nostro Paese”. E’ questo uno dei passaggi del discorso prununciato stamane dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Marino in occasione della celebrazione del 75esimo ...