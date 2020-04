Il passo pesante dei nuovi padroni | arrivano gli Agnelli | è la fine di Repubblica

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020) Purtroppo è così: bisogna partire dai bilanci, dai profitti, dai soldi. Non c’è poesia, né avventura. I cedimenti romantici sono roba per i nostalgici. Solo il denaro, l’esercizio brutale del potere spiegano come sia possibile che il nipote dell’Avvocatoabbia concesso una mancia ai figli di Carlo De Benedetti e si sia preso lae tutto il resto, abbia cacciato il direttore Carlo Verdelli, minacciato di morte dai fascisti, senza nemmeno avvertire il fondatore Eugenio Scalfari. Un po’ di rispetto, almeno per l’età. Un comportamento che forse ha scosso i fragili pensieri dei teorici delle “radici comuni” – un mix di Fiat, di nostalgia delle amanti dell’Avvocato e di Platini, di Giustizia e Libertà in pillole, di giornalisti “de sinistra” ma compiacenti coi potenti ...