Il paradiso delle signore, Ludovica anticipa: “Sarà pronta a tutto” (Di sabato 25 aprile 2020) anticipazioni Il paradiso delle signore, Giulia Arena anticipa: “Ludovica sarà pronta a tutto” Protagonista delle ultime puntate de Il paradiso delle signore andate in onda è stata senza ombra di dubbio Ludovica Brancia di Montalto. La giovane è riuscita a portare a termine il suo piano di convincere Riccardo a sposarla e di farlo allontanare da Angela. L’attrice che la interpreta, Giulia Arena, in una lunga intervista a VeroTv ha fornito delle anticipazioni sul suo personaggio nella fortunata soap: “Ludovica giocherà fino all’ultimo le sue carte si confermerà una donna ferma e calcolatrice, una fredda stratega, pronta a tutto per ottenere ciò che vuole“. Insomma il colpo di scena nell’ultima puntata è assicurato. Il paradiso delle signore anticipazioni, l’attrice di Ludovica (Giulia ... Leggi su lanostratv IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 - anticipazioni di lunedì 27 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni ultima puntata lunedì 27 aprile 2020

