“Il motore della Resistenza è l' indignazione” scriveva Stéphane

Leggi su feedproxy.google

(Di sabato 25 aprile 2020) Più che mai attuale a nove anni esatti dalla pubblicazione dell'edizione italiana, in Indignatevi, Hessel, all'epoca novantatreenne, un mitofrancese, ricorda come “di quei principi e di quei valori, oggi abbiamo più che mai bisogno”. Come si legge nella prefazione dell'edizione francese curata da Sylvie Crossman, Stéphane Hessel, nato nel 1917 a Berlino da padre ebreo, scrittore, e madre berlinese amantemusica ma anche giornalista, si trasferisce a Parigi con i genitori (...) - Recensioni / Francia, Palestina, Giornali, Stampa,, 25 aprile, Bella Ciao, Libertà d'espressione