Il ministro Costa auspica "una ripresa economica in chiave green" (Di sabato 25 aprile 2020) Scoprire le imprese che inquinano a produzione ferma per ripartire secondo una logica diversa. Proteggere mari e fiumi proprio ora che la natura sta riconquistando i suoi spazi, sostenere azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Dal ministero dell'Ambiente con Sergio Costa, si guarda ad una ripresa tutta in chiave green perché proprio ora potrebbe essere il momento di puntare a nuovi modelli economici all'insegna della sostenibilità, a tutela del pianeta e della salute, e perché adesso, "siamo al punto zero". Con un plauso ai cittadini italiani che in un momento molto difficile per il paese hanno mostrato un "grande senso di responsabilità nel seguire le prescrizioni". E nell'attesa che il semaforo sia verde, "Abbiamo attivato una task force costituita da Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie, insieme ad Ispra ed Arpa - spiega all'AGI ... Leggi su agi Caro ministro Costa - l’aumento dei rifiuti indifferenziati ora sarebbe un disastro. Come facciamo?

Giornata della Terra : le spettacolari immagini dalla stazione spaziale internazionale. Ministro Costa : «Occasione unica»

Un gruppo di parlamentari ha recentemente presentato un’interrogazione al ministro dell’Ambiente Costa per sapere come intenderà assicurare che la raccolta dei rifiuti non si interrompa, «con il ...

Un gruppo di parlamentari ha recentemente presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Costa per sapere come intenderà assicurare che la raccolta dei rifiuti non si interrompa, «con il ...