Il Milan ha scelto il nuovo terzino destro

(Di sabato 25 aprile 2020) ​Ilvuole investire in difesa, sopratutto sulle fasce, e nelle ultime ore si è parlato di Emerson,brasiliano 20enne di scuola Barcellona, che al momento sta disputando un'ottima stagione col Real Betis. Il calciatore è un tipicobrasiliano: giocatore rapido e abile nello scatto, il suo punto forte sicuramente è la fase offensiva che negli ultimi mesi gli è valso il paragone con illustri connazionali come Dani Alves. Il classe '99 è esploso letteralmente nel corso di...

Alessan00172574 : @RobiRobigno @MilanEye @AntoVitiello Questo non è un acquisto di Rangnick,è una pippa non può essere scelto da lui,… - milansette : Saelemaekers: 'Ho scelto il Milan perché è uno dei più grandi club al mondo' - sportli26181512 : Saelemaekers: 'Ho scelto il Milan perché è uno dei più grandi club al mondo': Alexis Saelemaekers, esterno del Mila… - kobemimanchi : RT @MilanNewsit: Saelemaekers: 'Ho scelto il Milan perché è uno dei più grandi club al mondo' - MilanNewsit : Saelemaekers: 'Ho scelto il Milan perché è uno dei più grandi club al mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan scelto

Il Milanista

Paolo Maldini, nel corso di una diretta social con Christian Vieri, ha raccontato la sua esperienza come dirigente: "Ho imparato tanto da Leonardo. Quando è andato via, mi sono sentito più solo. Ho av ...Il 75mo anniversario della Liberazione avrebbe meritato celebrazioni e grandi manifestazioni dal Nord al Sud dell'Italia. Ma le restrizioni per il coronavirus impediscono di partecipare a cortei e com ...