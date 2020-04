Il medico legale italosiriano che ha ereditato l’ambulatorio dalla madre scomparsa per il

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 aprile 2020) La storia di Rafi El Mazloum, 35 anni,e, come dice lui, «più veneto di molti veneti», serve a capire quanto potente possa essere il giuramento di Ippocrate se intrecciato alla trama poco narrata dei nuovi italiani. E dei tanti medici di origini straniere che sono emersi alla vista di tutti solo nel momento più drammatico della pandemia. El Mazloum è nato a Damasco, da genitori immigrati in Italia per studiare Medicina a Padova: suo padre Omar era pediatra e sua, Samar Sinjab,di base, anzidi famiglia, una figura ormai rara, se non addirittura letteraria nel sistema sanitario italiano ospedalizzato che riserva scarsa attenzione all’assistenza territoriale. A Mira, cittadina di 35mila anime della provincia veneziana, suaè stata portata via dal Covid il 9 aprile. E ora, visto che ...