Il manuale di sopravvivenza contro il Covid-19 è la Costituzione Intervista a

(Di sabato 25 aprile 2020) “Lacomedigli scossoni provocati dal-19. Per non abbandonare le nostre città, la prima delle formazioni sociali, a cinque grandi disuguaglianze”. Sullo sfondo, il rischio del “pettegolezzo normativo” e di un “federalismo differenziato”. Questo il senso della conversazione con Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, già ministro della Giustizia, a partire da un convegno alla Treccani dello scorso gennaio (“in cui tuoni e bagliori di ciò che stava arrivando già si intravedevano”) e dal conseguente e-book, appena uscito, “Le città per l’uomo ai tempi del-19” (La Nave di Teseo), testi di Salvatore Settis, Luca Bergamo, Margherita Petranzan, Franco Purini e Flick stesso. Per il presidente Flick, ...