Il deputato della Lega in Aula con la febbre a 37,7? «No, ero solo accaldato per il giardinaggio» (Di sabato 25 aprile 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, 24 aprile, ha tenuto banco una questione di sicurezza e di salute personale a Montecitorio. Un deputato della Lega, Giuseppe Basini, sarebbe entrato alla Camera con 37,7 di febbre, quando il limite consentito dalle nuove regole per l’ingresso in Aula è di 37,4. La temperatura sarebbe stata misurata dai termoscanner all’ingresso del palazzo, come ormai è prassi. Tuttavia, il deputato ha voluto partecipare lo stesso ai lavori della Camera che nella giornata di ieri ha approvato il decreto Cura Italia. LEGGI ANCHE > Tutti in piedi in Aula per il 25 aprile, tranne Lega e Fratelli d’Italia deputato con febbre a Montecitorio? La versione di Giuseppe Basini Sempre nel corso della seduta, Giuseppe Basini è stato ripreso dalla presidente di turno della Camera Maria Elena Spadoni per il fatto di non indossare la mascherina. ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - deputato della Lega entra alla Camera con la febbre

