"Il coronavirus è indebolito ma non sconfitto. Molto dipenderà da noi", ha detto Arcuri (Di sabato 25 aprile 2020) Le misure di contenimento stanno funzionando, ma la vittoria sul virus, indebolito ma non sconfitto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti. Trapela cauto ottimismo dal commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri: "La vittoria definitiva non arriverà per decreto, dipenderà solo da noi e dai nostri comportamenti soprattutto nei prossimi giorni. Serve comportarsi, come ha detto il presidente della Repubblica, con tenacia, sacrificio e senso di appartenenza", ha detto Arcuri alla stampa. Poi la precisazione: "Il coronavirus è indebolito ma non è ancora sconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte nostre libertà e ...

Il gruppo regionale Lega Salvini Piemonte chiede 50 milioni di euro da destinare al personale del servizio sanitario regionale. La richiesta è stata inoltrata ieri mattina, 24 aprile, al presidente ...

Milano, 15 aprile 2020 - Momenti di tensione si sono verificati oggi a Milano, dove in via Padova alcuni antagonisti hanno deciso di scendere comunque in piazza nonostante i divieti legati ...

