Il 25 aprile recluso, visto dalle donne raccontate da Anna Banti (Di sabato 25 aprile 2020) Questo 25 aprile sarà uno strano giorno della Liberazione. La manifestazioni non saranno consentite nemmeno a distanza di sicurezza, e solo a pochi rappresentanti dell'Anpi, ai prefetti e ai sindaci sarà consentito depositare fiori su targhe e fare commemorazioni molto brevi alle vittime del nazifascismo. I cittadini che vorranno celebrare il 25 aprile in questo periodo di lenta riapertura, saranno costretti a farlo online, oppure ritornando alla pratica, oggi già un po' sfiorita, dei balconi cittadini. In questa Liberazione reclusa ed intima, in cui lo stesso senso di militanza politica pare compromesso e che condiziona in particolare le donne italiane – per i suoi effetti sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista familiare – l'occasione è particolarmente indicata per ricordare la penna di Anna

Questo 25 aprile sarà uno strano giorno della Liberazione. La manifestazioni non saranno consentite nemmeno a distanza di sicurezza, e solo a pochi rappresentanti dell’Anpi, ai prefetti e ai sindaci ...

Il sindaco Galimberti: «Abbraccio la mia Cremona: adesso è ferita ma risorgerà»

Alla vigilia del 25 aprile, aspetta la liberazione: come Cremona ... A cosa si dedica prevalentemente dietro la porta chiusa della stanza in cui vive da recluso e che ha voluto simbolicamente postare ...

