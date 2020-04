Il 25 Aprile oltre la quarantena | come si sta celebrando la Liberazione E alle 15 “Bella

Leggi su open.online

(Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta #BellaCiaoInOgniCasa. È questo l’hashtag lanciato dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) per tenere vivo lo spirito del 25in tutto il Paese. Lada Coronavirus non ha scoraggiato migliaia di persone a celebrare i valori della Resistenza, dellae dell’antifascismo: su iniziativa dell’Anpi,15 ci si potrà ritrovare tutti insiemefinestre o ai balconi per cantare in coro Bella Ciao. Anche oggi, a distanza di 75 anni, danno forma alla vita civile perla conosciamo. Ma da Torino a Roma, passando per le case e le strade dei comuni più diversi dell’Italia, le manifestazioni per celebrare la ricorrenza si stanno moltiplicando di ora in ora. I portici del Pratello, storico quartiere di Bologna, sono stati ricoperti con le foto ...