Il 25 aprile del partigiano Arno | «Mai trovato il vaccino contro il fascismo  Non

(Di sabato 25 aprile 2020) Gildo Bugni, il, ha 93 anni, e di 25così — «così difficili» — non ne ricorda. Non traccia paragoni tra la resistenza al nazie quella al coronavirus, ma mette in guardia dalla demagogia, presente «oggi come allora». E dice: «Torneremo a uscire. Liberi. Ma chi è che ha combattuto, per darci quella libertà?»