Ibrahimovic rimane al Milan? Contatti costanti con Maldini, il club ci crede (Di sabato 25 aprile 2020) Zlatan Ibrahimovic rimane al Milan? Lo svedese ha mandato un chiaro segnale dopo l’amichevole con l’Hammarby Chi si aspettava che le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’amichevole Hammarby chiudessero ad un proseguo di carriera con il Milan, è rimasto deluso. Lo svedese ha lasciato tutte le porte aperte mandando un chiaro segnale al club rossonero. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giocatore è pronto a parlare e trattare, ma la società dovrà metterci del suo. Secondo la Rosea il dialogo tra Ibra e Maldini è costante, ma sarà decisivo il faccia a faccia con Gazidis, che avverrà quando lo svedese tornerà in Italia. Il Milan ha iniziato a prendere in seria considerazione l’ipotesi di prolungare il contratto a Ibra, sapendo quanto può ancora dare alla causa rossonera. Si dovrà cercare ... Leggi su calcionews24 Dietrofront Ibrahimovic - può continuare a giocare : addio al Milan - ma può rimanere in Serie A

