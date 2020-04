I nonni 2.0 scrivono a Conte: "Non farci uscire? E' illegittimo" (Di domenica 26 aprile 2020) Affaritaliani.it pubblica la lettera inviata dall'Associazione nonni 2.0 al Presidente del Consiglio dei Ministr, al Ministro della Sanità, al Ministro della Pubblica Istruzione, al Ministro del Lavoro, al Ministro dei Rapporti con le Regioni e al Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia a proposito della fase due e alle possibili limitazioni per i cittadini anziani Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 aprile 2020) Affaritaliani.it pubblica la lettera inviata dall'Associazione2.0 al Presidente del Consiglio dei Ministr, al Ministro della Sanità, al Ministro della Pubblica Istruzione, al Ministro del Lavoro, al Ministro dei Rapporti con le Regioni e al Ministro delle Pari Opportunità e Famiglia a proposito della fase due e alle possibili limitazioni per i cittadini anziani Segui su affaritaliani.it

AlexBongini : RT @Affaritaliani: I nonni 2.0 scrivono a Conte: 'Non farci uscire? E' illegittimo' - SoniaLaVera : RT @Affaritaliani: I nonni 2.0 scrivono a Conte: 'Non farci uscire? E' illegittimo' - Affaritaliani : I nonni 2.0 scrivono a Conte: 'Non farci uscire? E' illegittimo' - macmac______ : RT @Affaritaliani: Coronavirus, i nonni 2.0 scrivono a Conte: 'Non farci uscire? Illegittimo' - Affaritaliani : Coronavirus, i nonni 2.0 scrivono a Conte: 'Non farci uscire? Illegittimo' -

Ultime Notizie dalla rete : nonni scrivono Coronavirus, i nonni 2.0 scrivono a Conte: "Non farci uscire? Illegittimo" Affaritaliani.it Napoli, la lettera di Giorgia: "Ho 9 anni, voglio i miei nonni e ho paura che il virus torni"

Gentilissima Redazione, nostra figlia Giorgia di 9 anni, figlia di due medici (la mamma lavora al Santobono in Pronto soccorso, il papà come neurologo al I Policlinico), su imput delle maestre (freque ...

la devastante lettera di un Nonno, morto in ospizio

Sembra infatti che non manchi niente ma non è così…manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi chiedere tante volte al giorno “come stai nonno?”, gli abbracci e i tanti baci ... Ora ...

Gentilissima Redazione, nostra figlia Giorgia di 9 anni, figlia di due medici (la mamma lavora al Santobono in Pronto soccorso, il papà come neurologo al I Policlinico), su imput delle maestre (freque ...Sembra infatti che non manchi niente ma non è così…manca la cosa più importante, la vostra carezza, il sentirmi chiedere tante volte al giorno “come stai nonno?”, gli abbracci e i tanti baci ... Ora ...